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§ NG.kz
Мороз. Какие классы освобождены от занятий в Костанае?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37302
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.11.19 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В связи с морозом -26 градусов в сочетании с северным ветром 2 м/с отдел образования акимата Костаная сообщает о том, что занятия в школах областного центра для учащихся 0-7 классов первой смены отменяются.
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§ Тот самый
Re: Мороз. Какие классы освобождены от занятий в Костанае?
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 243
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 20.11.19 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему-то в Телеграм пришла эта новость только в 07:25, хотя новость выпущена оперативно, в 06:19.
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