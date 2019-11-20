Цитата: Можно в разы сократить путь, чтобы не идти по Ленина или Парковой. И хотя те и освещаются, людям же не объяснишь...

Ок, Ленина и Парковая освещаются. Однако мост пересекает овраг, который протекает "посреди" ул. Фрунзе, которая не освещается. То есть всё-равно придётся идти по неосвещённым участкам, без моста конечно, но тем не менее. Впрочем в Рудном лишены освещения очень многие улицы: весь частный сектор, Мира; а те места где оно есть, зачастую могут характеризоваться как неосвещённые. То есть формально оно есть но отражённый от луны свет ярче. И на всех этих улицах живут люди, в том числе ходящие в школы дети. В Рудном в целом с освещением ж..., а тут про какой-то мосток речь. Это ещё хорошо если перестали "переходить" овраг перепрыгивая по разложенным поперёк его русла автомобильным покрышкам, была там такая тропа чуть поодаль от этого моста в сторону Ленина