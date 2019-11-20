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§ NG.kz
Дети по потемкам ходят в школу в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37299
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.11.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео было снято в районе школы №21. Недалеко от нее расположен мост через р. Тобол, по которому дети ходят в школу и из нее.
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§ Lex
Re: Дети по потемкам ходят в школу в Рудном
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 355
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 20.11.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С учётом "хозяйственника", который не живёт в Вашем городе думаю до лампочки этот ролик. Есть налобные фонарики, помогут 100%, берите только не самые дешевые.
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§ Butch
Re: Дети по потемкам ходят в школу в Рудном
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 300
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 20.11.19 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Можно в разы сократить путь, чтобы не идти по Ленина или Парковой. И хотя те и освещаются, людям же не объяснишь...

Ок, Ленина и Парковая освещаются. Однако мост пересекает овраг, который протекает "посреди" ул. Фрунзе, которая не освещается. То есть всё-равно придётся идти по неосвещённым участкам, без моста конечно, но тем не менее. Впрочем в Рудном лишены освещения очень многие улицы: весь частный сектор, Мира; а те места где оно есть, зачастую могут характеризоваться как неосвещённые. То есть формально оно есть но отражённый от луны свет ярче. И на всех этих улицах живут люди, в том числе ходящие в школы дети. В Рудном в целом с освещением ж..., а тут про какой-то мосток речь. Это ещё хорошо если перестали "переходить" овраг перепрыгивая по разложенным поперёк его русла автомобильным покрышкам, была там такая тропа чуть поодаль от этого моста в сторону Ленина :-)
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§ сайлау курманов
Re: Дети по потемкам ходят в школу в Рудном
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3261
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.11.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На конечной дока хлеб через пустырь и овраг ходим всю жизнь, пока бог милует, с соседями по очереди выходили встречать детей, бродячие собаки и маньяки, заросли камыша....
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