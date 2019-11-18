abaika95 "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан #82





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1765

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:54 Цитата-//Слился - психолог Абайка?//





Да я чет вчера наткнулся на новые ролики "СтопХам" и все засел на весь вечер их смотреть))









Цитата-//Какими Вы видите эффективные механизмы выявления недовольства населения местной исполнительной властью?//





Петиции в пабликах соцсетей согласен имеют место быть,у нас же может группа граждан инициировать переименование какой либо улицы,они подают официальный запрос в акимат те рассматривают этот вопрос на слушаниях где любой горожанин может выступить со своим мнением, так?





Так и тут согласен запостила группа "Типичный Рудный" свою петицию,выступили под ней там 10-15 комментаторов и что дальше?) Никуда никаких обращений ничего,не обсуждений на общих слушаниях)

При чем смотрите те люди кто подписываются под инициативами о переименовании делают это не анонимно,все есть в общем доступе,то есть любой может подойти в очереди в магазин высказать все что он думает в лицо директору "Автодора" ) может даже плюнуть ему в лицо) тот в ответ плюнет,все поговорили)





Тут смотрите с этой петицией какая ситуация, кто этот админ этого паблика? Кто эти комментаторы? Никому не известно,мало ли может они живут все в Подмосковье или Германии?) Как они могут выражать интересы большей части города? Которые даже не знают о существовании этого паблика или даже не сидят в интернетах) писали что петиция набрала там около 1,5 тыс.просмотров, и что?) Это мерило теперь?) Так из этой полторы тысячи половина это акиматовские были)



Так что вопрос как выявлять недовольство местной властью остаётся открытым) но я считаю точно не в комментариях к различным провокационным постам и рассылкам)