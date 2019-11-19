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≡ Шокирующее изнасилование в Таразе: уволены директор, его заместитель, учитель и вахтер		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Шокирующее изнасилование в Таразе: уволены директор, его заместитель, учитель и вахтер
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37299
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.11.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководителя и еще троих сотрудников школы уволили после того, как во время урока в школьном туалете изнасиловали 12-летнюю девочку. Оказалось, что 38-летний подозреваемый беспрепятственно передвигался по учебному заведению.
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§ Victor Yang
Шокирующее изнасилование в Таразе: уволены директор, его заместитель, учитель и вахтер
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12157
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.11.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не то.

[Исправлено: Victor Yang, 20.11.2019 - 11:30]
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§ Victor Yang
Шокирующее изнасилование в Таразе: уволены директор, его заместитель, учитель и вахтер
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12157
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.11.19 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова: Значит канализировано, черт их побери!
Не факт. Из одного унитаза вода может отводиться куда-нибудь в накопитель. А установка накопителей тоже нормируется. Но по-хорошему нужна реконструкция школы. Чтобы сделать дополнительные сан.узлы - нужно забрать площади или кабинетов или коридоров. В общем - вопросов очень много и просто обвинять в отсутствии сан.узлов одного-двух чиновников не стоит - вопрос более сложный.
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§ Тот самый
Re: Шокирующее изнасилование в Таразе: уволены директор, его...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 241
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 20.11.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Где логика - я в упор не понимаю.


Зато ЭКСПО же был! А на деле оказывается у нас 19 век на дворе, туалеты теплые даже в городских школах не везде.

Достали эти педофилы. С блокировкой порносайтов и пр. это никак не связано? Вроде раньше их меньше было.
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