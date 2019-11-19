Тот самый Re: Шокирующее изнасилование в Таразе: уволены директор, его... #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 241

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:47 Цитата: Ольга Колоколова:

Где логика - я в упор не понимаю.



Зато ЭКСПО же был! А на деле оказывается у нас 19 век на дворе, туалеты теплые даже в городских школах не везде.



Достали эти педофилы. С блокировкой порносайтов и пр. это никак не связано? Вроде раньше их меньше было.