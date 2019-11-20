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§ NG.kz
Более миллиарда тенге перераспределили депутаты маслихата Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37299
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.11.19 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Внеочередная сессия облмаслихата, в которой приняли участие члены общественного совета Костанайской области прошла сегодня, 20 ноября. Депутаты распределили на разные нужды более 1,2 млрд тенге - средства, которые были сэкономлены в бюджете области.
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§ maxsaf
Re: Более миллиарда тенге перераспределили депутаты маслихата...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4148
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.11.19 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ежегодно для проведения отопительного сезона Аркалыку нужно 2,4 млрд тенге на покупку мазута

По 85.000 на человека. Не многовато?
Эти деньги вернутся в бюджет?
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§ Victor Yang
Более миллиарда тенге перераспределили депутаты маслихата Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12157
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.11.19 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
По 85.000 на человека. Не многовато?

400 тенге в день на человека в отопительный период.
Цитата:
maxsaf:
Эти деньги вернутся в бюджет?

Частично, наверное - люди же платят за отопление.
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§ Маркс
Re: Более миллиарда тенге перераспределили депутаты маслихата...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 591
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 20.11.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
По традиции депутаты проголосовали за распределение средств единогласно.

Какой тогда смысл вообще собирать депутатов на это мероприятие?
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* yudjin
Более миллиарда тенге перераспределили депутаты маслихата Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6224
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.11.19 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Какой тогда смысл вообще собирать депутатов на это мероприятие?

для изображения бурной деятельности и дерьмократии
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