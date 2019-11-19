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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3959
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.11.19 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Всех причастных с Праздником...

Спасибо, Виктор! Взаимно. И Таноми тоже! ;-) :lol:
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1300
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.11.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Спасибо, Виктор! Взаимно. И Таноми тоже!


Эл, Вы тоже бог войны? :-)
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3959
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.11.19 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Эл, Вы тоже бог войны?

Ни в коем случае, я только за Мир. Но лычки с пушками было время носил. ;-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17874
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.11.19 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
. Но лычки с пушками было время носил.

Мы пугали Империалистов,
всех "мастей"... :lol: :oops:
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Страница 185 из 185«1...183184185
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