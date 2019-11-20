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§ NG.kz
Грипп пришел в Казахстан раньше - Минздрав
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37298
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.11.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году регистрация гриппа началась на месяц раньше, чем обычно. В стране циркулирует штамм вируса типа В, вакцина от которого есть. Об этом заявил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин.
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§ Маркс
Re: Грипп пришел в Казахстан раньше - Минздрав
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 587
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 20.11.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Оказался штамм типа В, линия "Виктория". То есть штамм, заложенный в вакцину, которой мы прививаем население.

Так может этими вакцинами и разносят вирус? Привитые заражают непривитых, а кто-то на этом неплохо зарабатывает. И потом, зачем нужна прививка, если вирусы гриппа постоянно мутируют и не факт, что прививка защитит от очередной мутации штамма типа B, если новая мутационная линия будет называться не "Виктория", а "Кондрат".

Вот если прививку от оспы делали раньше один раз и всем, то и забыли, что такое оспа. А прививки от гриппа, во-первых, делают не всем, а во-вторых, даже привитые все-равно потом болеют каким-нибудь новым гриппом. В чем тогда смысл? Как говорят капиталисты, о чем бы не шла речь, все равно всегда все сводится к деньгам.
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