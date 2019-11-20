Цитата: Оказался штамм типа В, линия "Виктория". То есть штамм, заложенный в вакцину, которой мы прививаем население.

Так может этими вакцинами и разносят вирус? Привитые заражают непривитых, а кто-то на этом неплохо зарабатывает. И потом, зачем нужна прививка, если вирусы гриппа постоянно мутируют и не факт, что прививка защитит от очередной мутации штамма типа B, если новая мутационная линия будет называться не "Виктория", а "Кондрат".



Вот если прививку от оспы делали раньше один раз и всем, то и забыли, что такое оспа. А прививки от гриппа, во-первых, делают не всем, а во-вторых, даже привитые все-равно потом болеют каким-нибудь новым гриппом. В чем тогда смысл? Как говорят капиталисты, о чем бы не шла речь, все равно всегда все сводится к деньгам.