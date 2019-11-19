Victor Yang Шокирующее изнасилование в Таразе: уволены директор, его заместитель, учитель и вахтер #16





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Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 11:16 Цитата: Ольга Колоколова: Значит канализировано, черт их побери! Не факт. Из одного унитаза вода может отводиться куда-нибудь в накопитель. А установка накопителей тоже нормируется. Но по-хорошему нужна реконструкция школы. Чтобы сделать дополнительные сан.узлы - нужно забрать площади или кабинетов или коридоров. В общем - вопросов очень много и просто обвинять в отсутствии сан.узлов одного-двух чиновников не стоит - вопрос более сложный.