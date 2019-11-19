/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Глава Минсельхоза прокомментировал критику Токаева		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Глава Минсельхоза прокомментировал критику Токаева
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37296
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.11.19 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров прокомментировал критику президента Касым-Жомарта Токаева о неисполнении поручения по изъятию земель у латифундистов.
Читать новость

§ ACROS
Re: Глава Минсельхоза прокомментировал критику Токаева
ACROS


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 19.11.19 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый последующий министр с/х - это ставленник определенной влиятельной финансово-промышленной группы. И министра назначают, как правило на короткое время: максимум на год, два, для решения той или иной проблемы ( мы ее не видим - эта проблема глубоко законспирирована перед налогоплательщиками, даже депутаты Мажилиса ее не видят, как например реальное многомиллионное государственное субсидирование фиктивной якобы продажи мяса на экспорт) стоящей перед этой ФПГ. После решения или нерешения ( в зависимости от ситуации) этой проблемы министра убирают. Я даже фамилии министров не успеваю запомнить.Хорошо это или плохо: для ФПГ - да, они своё решили, а для страны, для народа ?? Вряд ли. Стране,вернее агробизнесу нужны:1) длинные, эфективные госпрограммы,а главное что бы они были- ВНЯТНЫЕ, ПОНЯТНЫЕ и РЕШАЕМЫЕ агробизнесом. 2)длинные с низкой ставкой кредитные деньги, учитывая сезонность и климат нашей области ( мы ЗОНА РИСКОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, особенно юг нашей области).3)полностью ОТМЕНИТЬ субсидирование - это тупиковый, ЭКСТЕНСИВНЫЙ путь развития с/х в стране, заменив БЕСПРОЦЕНТНЫМ кредитованием агробизнеса.4) восстановление государством, именно государством, обьектов соцкультбыта (газ, вода, асфальт, интернет,образование, медицина, культура,связь и т.д.) на селе для закрепления и расширенного воспроизводства сельского трудового народонаселения. Якобы, ОПТИМИЗАЦИЯ ( в реальности - банальное сокращение штатов) сельских территории и развитие каких то мифических ОПОРНЫХ сёл - это словесный понос властей и УХОД от проблем сельского хозяйства.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 165
Пользователей: 1
Всего: 166

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх