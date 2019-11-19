ACROS Re: Глава Минсельхоза прокомментировал критику Токаева #1





(Пользователи) Сообщений: 5

Регистрация: 16.11.19 (Пользователи) Отправлено: - 22:24 Каждый последующий министр с/х - это ставленник определенной влиятельной финансово-промышленной группы. И министра назначают, как правило на короткое время: максимум на год, два, для решения той или иной проблемы ( мы ее не видим - эта проблема глубоко законспирирована перед налогоплательщиками, даже депутаты Мажилиса ее не видят, как например реальное многомиллионное государственное субсидирование фиктивной якобы продажи мяса на экспорт) стоящей перед этой ФПГ. После решения или нерешения ( в зависимости от ситуации) этой проблемы министра убирают. Я даже фамилии министров не успеваю запомнить.Хорошо это или плохо: для ФПГ - да, они своё решили, а для страны, для народа ?? Вряд ли. Стране,вернее агробизнесу нужны:1) длинные, эфективные госпрограммы,а главное что бы они были- ВНЯТНЫЕ, ПОНЯТНЫЕ и РЕШАЕМЫЕ агробизнесом. 2)длинные с низкой ставкой кредитные деньги, учитывая сезонность и климат нашей области ( мы ЗОНА РИСКОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, особенно юг нашей области).3)полностью ОТМЕНИТЬ субсидирование - это тупиковый, ЭКСТЕНСИВНЫЙ путь развития с/х в стране, заменив БЕСПРОЦЕНТНЫМ кредитованием агробизнеса.4) восстановление государством, именно государством, обьектов соцкультбыта (газ, вода, асфальт, интернет,образование, медицина, культура,связь и т.д.) на селе для закрепления и расширенного воспроизводства сельского трудового народонаселения. Якобы, ОПТИМИЗАЦИЯ ( в реальности - банальное сокращение штатов) сельских территории и развитие каких то мифических ОПОРНЫХ сёл - это словесный понос властей и УХОД от проблем сельского хозяйства.