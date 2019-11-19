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§ NG.kz
Ставропольский губернатор уволил своего полпреда за хамство в отношении граждан
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37296
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.11.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уволил своего представителя по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
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§ abaika95
Re: Ставропольский губернатор уволил своего полпреда за хамство...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1763
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слили полпреда) не удобно стало а вот районного мэра в Хакасии Зайцева что-то не сливали долго даже после уголовки в связи с гибелью 12 человек при пожарах,только пока журналиста "России 24" не опрокинул) журналист обиделся сильно видно) вот и тут)
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§ Гога
Re: Ставропольский губернатор уволил своего полпреда за хамство...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1720
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.11.19 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А к чему вообще эта**новость**?? :-x
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§ Coopidon
Re: Ставропольский губернатор уволил своего полпреда за хамство...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 231
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 19.11.19 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Некоторые, включая, АИ-95, хлебом не корми, тоже любят постить новости изза бугра.
Складывается впечатление, что они больше вкурсе за то что там!
:-o
Пора организовать рубрику
Новости из-за бугра. Или нет.
Вести, а как там у них.
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