Цитата: Матвей Запупыркин:

нужно наверно было сначала выработать алгоритм их очистки ( контейнеров ) переработки ( ламп ) , ну и конечно специалистов, кто этим будет заниматься...

Совершенно верно. Вот почему форумчане это понимают, а те, кому по службе положено вникать - вообще не врубаются.