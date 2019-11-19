Coopidon Re: Очередную крупную партию сельхозпродукции из Казахстана не... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 231

Регистрация: 08.10.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:53 Цитата: Очередную крупную партию сельхозпродукции из Казахстана не впустили в Россию

Да! Заголовок ещё тот!

Как то в духе часто применяемых журналистами некоторых других изданий, типа- на автодороге Екатеринбург-Алматы рассыпались яблоки. И далее, в статье что около Федоровки, девочка шла с лукошком яблок, споткнулась и рассыпала.

И вот, видишь, думаешь...

При чем здесь- Екатеринбург!?

При чем здесь-Алматы!?



Да, а заголовочек ещё тот!