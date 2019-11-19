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§ NG.kz
Очередную крупную партию сельхозпродукции из Казахстана не впустили в Россию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37296
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.11.19 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередную крупную партию сельхозпродукции из Казахстана не впустили в Россию, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области.
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§ alex_60
Re: Очередную крупную партию сельхозпродукции из Казахстана не...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6062
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//виноград и груши свежие казахстанского и киргизского происхождения)/

//не имела информации о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения, стране-экспортере и (или) стране-реэкспортере».//

первое со вторым не сходится как бы.
что это вообще виноград и грущи, и что казахстанские.
как определили?
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§ таноми52
Re: Очередную крупную партию сельхозпродукции из Казахстана не...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1299
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.11.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
что это вообще виноград и грущи, и что казахстанские. как определили?



Видимо, со слов перевозчиков...Во фразе не хватает слова "якобы": "виноград и груши свежие ЯКОБЫ казахстанского и киргизского происхождения".
Не умеют оформлять документы?
Просто лень?
Не знают требований ЕЭК, да, возможно и о существовании самой комиссии?
Продолжают считать РФ и РК одной страной?
В чём причина?
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§ Coopidon
Re: Очередную крупную партию сельхозпродукции из Казахстана не...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 231
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 19.11.19 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Очередную крупную партию сельхозпродукции из Казахстана не впустили в Россию

Да! Заголовок ещё тот!
Как то в духе часто применяемых журналистами некоторых других изданий, типа- на автодороге Екатеринбург-Алматы рассыпались яблоки. И далее, в статье что около Федоровки, девочка шла с лукошком яблок, споткнулась и рассыпала.
И вот, видишь, думаешь...
При чем здесь- Екатеринбург!?
При чем здесь-Алматы!?

Да, а заголовочек ещё тот! :-o
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