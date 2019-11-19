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§ NG.kz
12 первых мест из 18-ти - у команды Костанайской области. Итоги открытого областного турнира по дзюдо
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37295
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.11.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Открытый областной турнир по дзюдо среди юношей 2005-2007 и 2008-2009 г. р. проходил 14-17 ноября в костанайской ДЮСШ № 1. Конкуренцию хозяевам составили дзюдоисты из Степногорска, Акмолы, Актобе, Атырау, Караганды и Нур-Султана.
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§ Coopidon
Re: 12 первых мест из 18-ти - у команды Костанайской области....
Coopidon


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Сообщений: 228
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 19.11.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был у меня знакомец. Всенепременный участник всяческих турниров. И такой же частый их победитель. Потому что выступал он в весе пера, а поскольку спортиков в его весе практически не было, то он и занимал, в крайнем случае, не ниже третьего места.
Спортсмен, однако :-o
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