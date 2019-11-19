Coopidon Re: 12 первых мест из 18-ти - у команды Костанайской области.... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 228

Регистрация: 08.10.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:37 Был у меня знакомец. Всенепременный участник всяческих турниров. И такой же частый их победитель. Потому что выступал он в весе пера, а поскольку спортиков в его весе практически не было, то он и занимал, в крайнем случае, не ниже третьего места.

Спортсмен, однако