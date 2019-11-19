yudjin Re: Новых руководителей двух управлений и департамента назначили... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6223

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 13:01 Цитата: Олжас НУРГАЛИЕВ теперь будет руководить Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области.

оооо, места всё хлебосольней и хлебосольней...

а назвать 4 функции деревьев вдоль городских улиц был не в состоянии...

окромя "шарика", под который стригут, ничего не знает.



А вообще меня удивляют подобные назначения... молодых да... родных...

Видимо назначая руководствуются умением некоторых "разделять и отчитываться"?

А где хозяйственники, как грится от сохи?

Хозяйство вести - это не часами золотыми трясти, однако...