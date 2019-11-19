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§ NG.kz
Новых руководителей двух управлений и департамента назначили в Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37295
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.11.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кадровые изменения огласил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов в понедельник, 18 ноября, на расширенном заседании облакимата. Среди назначенных - теперь уже бывший заместитель акима Костаная.
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* yudjin
Re: Новых руководителей двух управлений и департамента назначили...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6223
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.11.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Олжас НУРГАЛИЕВ теперь будет руководить Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области.

оооо, места всё хлебосольней и хлебосольней...
а назвать 4 функции деревьев вдоль городских улиц был не в состоянии...
окромя "шарика", под который стригут, ничего не знает.

А вообще меня удивляют подобные назначения... молодых да... родных...
Видимо назначая руководствуются умением некоторых "разделять и отчитываться"?
А где хозяйственники, как грится от сохи?
Хозяйство вести - это не часами золотыми трясти, однако...
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§ alex_60
Re: Новых руководителей двух управлений и департамента назначили...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6062
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//занял должность ...
государственного архитектурно-строительного контроля
Ранее занимал должность .. пассажирского транспорта и автомобильных дорог //

такой спец похоже.
хоть что может возглавить.
а по сути все потенциальные кандидаты...
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§ Гога
Re: Новых руководителей двух управлений и департамента назначили...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1718
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.11.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
хоть что может возглавить

----Редкий случай , когда согласен с Вами. Как говорится:… И швец, и жнец, и на дуде игрец .
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§ abaika95
Новых руководителей двух управлений и департамента назначили в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1763
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//назвать 4 функции деревьев вдоль городских улиц был не в состоянии//


А что вы ему там тестирование устроили?) Надо было ещё по истории Франции погонять) и по биологии с географией)
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§ Адам
Re: Новых руководителей двух управлений и департамента назначили...
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 954
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 19.11.19 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
оооо, места всё хлебосольней и хлебосольней... а назвать 4 функции деревьев вдоль городских улиц был не в состоянии... окромя "шарика", под который стригут, ничего не знает.

Ну, и до него Нургалиевы во власти были. И ему идти помогают! 8-) ))
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* yudjin
Новых руководителей двух управлений и департамента назначили в Костанайской области
yudjin


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Сообщений: 6223
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.11.19 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что вы ему там тестирование устроили?)

На общественные слушания по ОЗЕЛЕНЕНИЮ ГОРОДА надо идти мало мальски подготовленным.
Хотя кому я это объясняю...
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