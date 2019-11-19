abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #6024





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1763

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:03 Цитата-//Абайка,вас не затруднит мой портрет озвучить//







Ну ваших фактов биографии я вообще не знаю) только на фактах тех комментариев что вы тут писали можно строить предположения)

хотя там всякого наговорить можно) пальцем в небо

относительно молодая,следящая за своим здоровьем и спортивной формой девушка,иногда бывает много личного времени,часто матаетесь по городам как я понял,торговый представитель может быть или вообще что-то связанное с торговлей) думаю не замужем либо в разводе..



По характеру даже незнаю как сказать Татарка вы и есть Татарка)) в хорошем смысле слова) взбалмошный независимый характер,кстати не удивлюсь если Сталкер тоже Татарин)