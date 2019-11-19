ACROS Re: Шокирующее изнасилование в Таразе: уволены директор, его... #7





(Пользователи) Сообщений: 3

Регистрация: 16.11.19 (Пользователи) Отправлено: - 18:47 Второй Президент недавно критиковал властей Акмолинской области за придорожные туалеты. Это придорожные, где нет: ни канализации,ни водопровода,ни тепла, ни электричества и прочих благ цивилизованного мира, и там вроде как бы можно сделать скидку на: нашу лень; на нашу ментальность- писить и какать под каждым кустом. НО,центр области и, что: УДОБСТВА на УЛИЦЕ !!!! И, где:в ШКОЛЕ !!! И когда: в 21 веке!! А,охрана школы: что она делала - кроссворды отгадывала?? Вывод:1) Министра МОН выгнать взашей.2) Министра МВД - под суд. Тем более дополняет ситуацию с охраной общественных мест, рейд градоначальника Алма-Аты Сагинтаева по вечернему городу с внезапным посещением полицейских постов охраны.

Короче: пока казахские власти не решат вопросы повсеместных благоустроенных туалетов и с элементарной повседневной и круглосуточной безопасностью добросовестных налогоплательщиков(власть СУЩЕСТВУЕТ на ИХ ДЕНЬГИ)НЕ ВИДАТЬ им ПОНТОВ в виде вхождения в ТРИДЦАТКУ индустриально развитых стран мира.