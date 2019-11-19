Шокирующее изнасилование в Таразе: уволены директор, его заместитель, учитель и вахтер
Я робот
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Сообщений: 37293
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.11.19 - 15:06
Руководителя и еще троих сотрудников школы уволили после того, как во время урока в школьном туалете изнасиловали 12-летнюю девочку. Оказалось, что 38-летний подозреваемый беспрепятственно передвигался по учебному заведению. Читать новость
Случай страшный. Последствия страшны не менее. В большом городе дети вынуждены ходить в уличный туалет на неохраняемой территории ( ну вахтер то наверняка отвечает за то, что происходит в здании).А в произошедшем, конечно, виноват учитель, который не то с урока пописать отпустил, не то классный руководитель и потому виноват во всем. Ну а те, кто неприспособленную школу принял перед учебным годом, кто деньги на капремонт и реконструкцию не выделял - они все на местах?! Где логика - я в упор не понимаю.
Ольга Колоколова: Ну а те, кто неприспособленную школу принял перед учебным годом, кто деньги на капремонт и реконструкцию не выделял - они все на местах?!
Согласно п. 38 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования", В неканализованной местности допускается устройство СДУ (1 на 75 человек) и установка наливных умывальников (1 на 30 человек). СДУ имеют надземные помещения и выгребную яму из водонепроницаемого материала. Уборку СДУ проводят ежедневно с использованием дезинфицирующих средств. Выгребную яму СДУ своевременно очищают. СДУ - санитарно–дворовые установки. Чисто юридически тут всё чисто, правда, неизвестна степень канализованности района города. Цитата:
abaika95: В каком плане засветился?
В таком плане, что посторонних в школе быть не должно.
Второй Президент недавно критиковал властей Акмолинской области за придорожные туалеты. Это придорожные, где нет: ни канализации,ни водопровода,ни тепла, ни электричества и прочих благ цивилизованного мира, и там вроде как бы можно сделать скидку на: нашу лень; на нашу ментальность- писить и какать под каждым кустом. НО,центр области и, что: УДОБСТВА на УЛИЦЕ !!!! И, где:в ШКОЛЕ !!! И когда: в 21 веке!! А,охрана школы: что она делала - кроссворды отгадывала?? Вывод:1) Министра МОН выгнать взашей.2) Министра МВД - под суд. Тем более дополняет ситуацию с охраной общественных мест, рейд градоначальника Алма-Аты Сагинтаева по вечернему городу с внезапным посещением полицейских постов охраны. Короче: пока казахские власти не решат вопросы повсеместных благоустроенных туалетов и с элементарной повседневной и круглосуточной безопасностью добросовестных налогоплательщиков(власть СУЩЕСТВУЕТ на ИХ ДЕНЬГИ)НЕ ВИДАТЬ им ПОНТОВ в виде вхождения в ТРИДЦАТКУ индустриально развитых стран мира.
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