Сталкер Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -... #75





(Полноправные пользователи) Сообщений: 217

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:09 Цитата: abaika95:

Антимонопольщики,ТэЦ,просроченные продукты колеса,акиматы, больницы)

И да. Список, кстати, далеко неполный!)))))



Если решили давать какие-либо оценки по деятельности, так и давали бы уж их обстоятельно и аргументированно - по деятельности. Вот такое вот конкретное дело - не прав, так как "..." А остальное - это вода. И захламление темы переходом на личности неким псевдо психоанализом. И не более. Был о Вас лучшего мнения (а тут оказалось всё вон насколько банально).



Касательно //Извиняюсь если обидел// - ещё чего. Меня ни так же просто зацепить и пронять, ни такой я впечатлительный!))) Просто вместо обсуждения темы - какие то психологические рассуждения и т.д. - ересь какая то получилась. Можете рассуждать (уверяю, мне абсолютно всё равно, только это какое отношение имеет к обсуждаемой новости при акимат Рудного?!) Тем более, я с таким и подобным сталкиваюсь ежедневно и порой по несколько раз на дню, что вырабатывает стойкий иммунитет))) Можете себе такое представить?