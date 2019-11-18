abaika95 "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан #71





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1762

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:39 Цитата-//принципе, в чём вообще сама суть дискуссии об этом?//





Незнаю)) просто вы начали говорить что это к политике не имеет никакого отношения) и не говорил я что мол выступите против одного акима там против другого бла бла бла) просто желаю вам не попасть в политическую воронку из которой можно не выбраться.





А вообще с психологической стороны вопроса общаясь с вами, я понял что вы не остановитесь) то есть это не похвальба вам)просто вы такой человек что даже живя к примеру при самой наилучшей демократической системе что свет не видовал никогда, вы всеровно найдете за что зацепится) вот такой вы человек) при союзе таких лечили "карательной" медициной либо высылали) а все пошло из детства,сколько раз говорю,нет у нас хорошего института психологии...





Нет не подумайте я не говорю что вы псих, у каждого детские психологические проблемы и комплексы вливаются в дальнейшем в структуру характера и личности, ваши комплексы сделали вас таким- неугомонным)