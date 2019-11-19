abaika95 Re: Шокирующее изнасилование в Таразе: уволены директор, его... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1762

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:23 Действительно надо разбираться





Цитата-//В здании школы всего один туалет, который к тому же чаще всего закрыт//





Для учителей он всегда открыт?





Цитата-//Оказалось, что подозреваемый в преступлении засветился на всех камерах, но на подозрительного мужчину просто никто не обращал внимания//





В каком плане засветился? Сам акт злодияния запечатлен или просто видно его прогуливающимся около туалета?





Т.к. выше сказано



К туалету имели доступ все подряд



Цитата-//Доступ к нему при этом имеют все прохожие.//





То охранник мог и не обратить внимание на одного мужчину







А вообще ужас.