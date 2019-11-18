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≡ "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37293
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.11.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На встречу с журналистами рудненский градоначальник Бахытжан Гаязов не пришёл. Зато вместо него в зале совещаний собрались все его заместители, руководитель аппарата акима, руководитель отдела внутренней политики и секретарь городского маслихата. Беседа с ними растянулась на 2,5 часа.
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§ alex_60
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6061
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Мысль просто не понял


мысль про календарь.высказал мнение.
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§ alex_60
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6061
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
говорить по особенному? Без эмоций?


для форума это наоборот плюс.
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§ Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 215
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 19.11.19 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что требования об отставке чиновника это по вашему не политика?) А что это тогда так шутки-прибаутки?) Играетесь?)

Это общественная деятельность))) До этого я требовал отставки Малика Мадьярова, бывшего начальника антимонопольного департамента области. Всё по тем же причинам.

Ну пусть будет какая-то местечковая политика. По большому счёту мне то всё равно, как это назвать)))

Если, в принципе, соглашаться с тем, что требования об отставке городского чиновника, не являющегося политическим государственным служащим - это политика, то надо признавать, что обычный аким районного/городского звена - это часть политической системы страны. А это есть нездоровый подход, утопический.
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§ Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 215
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 19.11.19 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
мысль про календарь.высказал мнение.

А что такое календарь применительно к высказанной мысли? Не понял и этого.
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§ maxsaf
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4143
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
А что такое календарь применительно к высказанной мысли? Не понял и этого.

Нет там никаких мыслей.Теряете время, а Вам еще столько предстоит сделать.
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§ Volonter
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1464
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 19.11.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
руководитель отдела строительства Тлеулова

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36786?1574152533
Правильно - Динмухамед ТЛЕУОВ. Почему везде такая опечатка?))
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§ Volonter
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1464
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 19.11.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Давайте так, этот вопрос мы полностью изучим и дадим вам позже полный ответ
- прям напомнила общую любимицу Дж.Псаки ))
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* abaika95
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1762
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// а Вам еще столько предстоит сделать/


Все секта свидетелей Сталкера создана,первый адепт уже есть) кидайте теперь ему на киви-кошелек финансовую помощь на борьбу с режЫмом)




Цитата-//то надо признавать, что обычный аким районного/городского звена - это часть политической системы страны. А это есть нездоровый подход, утопический.//


А при чем тут деление на политических госслужащих и нет) все общественные отношения связанные с деятельности государства это политика,аким района-государственный служащий? Значит все что будет с ним свЯзано это уже политика)
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§ alex_60
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6061
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
До этого я требовал отставки Малика Мадьярова, бывшего начальника антимонопольного департамента области.


ну прямо Бэтмен рудненский.
вы наверное снитесь им в страшных снах.
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§ Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 215
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 19.11.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А при чем тут деление на политических госслужащих и нет) все общественные отношения связанные с деятельности государства это политика


В принципе, в чём вообще сама суть дискуссии об этом? Вы пытаетесь сказать, что я занят политикой, а не какой-либо иной деятельностью - в чём сам посыл? Зачем лезть в политику? Или что?

Или об этом речь: выступить против какого-либо акима, это есть выступить против политики самого государства что ли? Не смешна ли такая постановка вопроса будет?))) Правда, и чего я спорю, политика, значит, политика! Это ведь вообще пофиг!)))
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§ Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 215
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 19.11.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вы наверное снитесь им в страшных снах.

Без понятия, что им там снится и снится ли вообще. Но недоброжелателей у меня хватает, так как проблем создаю порой им немало.
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* abaika95
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1762
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//принципе, в чём вообще сама суть дискуссии об этом?//


Незнаю)) просто вы начали говорить что это к политике не имеет никакого отношения) и не говорил я что мол выступите против одного акима там против другого бла бла бла) просто желаю вам не попасть в политическую воронку из которой можно не выбраться.


А вообще с психологической стороны вопроса общаясь с вами, я понял что вы не остановитесь) то есть это не похвальба вам)просто вы такой человек что даже живя к примеру при самой наилучшей демократической системе что свет не видовал никогда, вы всеровно найдете за что зацепится) вот такой вы человек) при союзе таких лечили "карательной" медициной либо высылали) а все пошло из детства,сколько раз говорю,нет у нас хорошего института психологии...


Нет не подумайте я не говорю что вы псих, у каждого детские психологические проблемы и комплексы вливаются в дальнейшем в структуру характера и личности, ваши комплексы сделали вас таким- неугомонным)
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§ Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 215
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 19.11.19 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А вообще с психологической стороны вопроса общаясь с вами, я понял что вы не остановитесь)

Поверхностно однако. Я бы так сказал.

Может быть всё куда проще - если я, например, привык заниматься каким-то делом, работой, делать это ответственно и с достаточной самоотдачей для получения качественного результата. До этой деятельности я работал совершенно в другой сфере, не имеющей ничего общего с тем, чем сейчас занимаюсь. Так же работал с самоотдачей, на результат.

Так что комплексы, психология и прочее из этой области - красиво всё звучит, но по мне - шелуха всё это... Особенно, когда пытаются нарисовать психологический портрет человека, углубляясь в какое-то детство))) При этом и в глаза его не видя, не будучи знакомым с этим человеком лично, а лишь делать "психологические" умозаключения на основании деятельности. Тем более, общественной деятельности... Как-то так.
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* abaika95
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1762
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Так же работал с самоотдачей, на результат//



Извиняюсь если обидел,впрочем все обижаются)

Да нельзя сделать 100 процентный анализ читая только комментарии от человека,но я сужу ещё и по биографии)

Обматерил председателя КСК в далёком 2004
Получил 8 суток
Это не было связанно с вашей трудовой деятельностью то есть вы уже такой по натуре) вы подаете апелляцию
И понеслось....)

Антимонопольщики,ТэЦ,просроченные продукты колеса,акиматы, больницы)
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§ Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 215
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 19.11.19 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Обматерил председателя КСК в далёком 2004

В том то и дело - не материл. Вся соль именно в этом. И восемь суток не за что. За что государство рассчиталось.

Цитата:
abaika95:
Антимонопольщики,ТэЦ,просроченные продукты колеса,акиматы, больницы)

А это уже общественная деятельность с 4 января 2017 года. Вы винегрет делаете.
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