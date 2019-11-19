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§ NG.kz
Шокирующее изнасилование в Таразе: уволены директор, его заместитель, учитель и вахтер
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37293
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.11.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководителя и еще троих сотрудников школы уволили после того, как во время урока в школьном туалете изнасиловали 12-летнюю девочку. Оказалось, что 38-летний подозреваемый беспрепятственно передвигался по учебному заведению.
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§ Kot_Anubis
Re: Шокирующее изнасилование в Таразе: уволены директор, его...
Kot_Anubis


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Сообщений: 16
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ужас! Интересно наши школы проверить, пустят ли кого и следит ли кто за посторонними в школе?
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§ юля елиссева
Re: Шокирующее изнасилование в Таразе: уволены директор, его...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1421
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 19.11.19 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Писец полный! И это в школе в областном центре дети ходят в уличный туалет? На камеры денег хватило, на нормальный работающий туалет в здании нет?
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* abaika95
Re: Шокирующее изнасилование в Таразе: уволены директор, его...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1759
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно надо разбираться


Цитата-//В здании школы всего один туалет, который к тому же чаще всего закрыт//


Для учителей он всегда открыт?


Цитата-//Оказалось, что подозреваемый в преступлении засветился на всех камерах, но на подозрительного мужчину просто никто не обращал внимания//


В каком плане засветился? Сам акт злодияния запечатлен или просто видно его прогуливающимся около туалета?


Т.к. выше сказано

К туалету имели доступ все подряд

Цитата-//Доступ к нему при этом имеют все прохожие.//


То охранник мог и не обратить внимание на одного мужчину



А вообще ужас.
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