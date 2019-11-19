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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17870
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.11.19 - 04:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Дракон, ты куда пропал?

Таноми, здесь я. Друга жду... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6060
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Друга жду..


ну что ,дождался?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17870
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.11.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну что ,дождался?

Ну ты ж - пришёл... :lol: ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6060
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:


догадывался что это я.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17870
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.11.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, броня - крепка и танки,
наши - быстры. Но сегодня,как

и 47 лет назад- День Артиллериста,
когда, я вернулся Домой... :lol:
Всех причастных с Праздником... :oops:
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1717
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.11.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
alex_60

----Птичек покормили , а то холодно ,однако .
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6060
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
и 47 лет назад- День Артиллериста, когда, я вернулся Домой.


да, сегодня ДА, ты что прям в этот день вернулся домой?
так ты артиллерист, или это день возвращения домой?
откуда вернулся?
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1298
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.11.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздравляю, мой друг!
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17870
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.11.19 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
или это день возвращения домой? откуда вернулся?

Алекс, это День - Возвращения Домой,
из Вооружённы Сил СССР. В объятия
девушек Тарановского района... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6060
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В объятия девушек Тарановского района


да уж представляю.
Кричали девушки ура! И в воздух чепчики бросали
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17870
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.11.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Поздравляю, мой друг!

Спасибо, Таноми... :lol:
Мой единственный Друг - Девушка... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17870
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.11.19 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Кричали девушки ура!

Да, Алекс, помню тот день,
как сегодня. Было Воскресенье.
В Доме Культуры п.Ново-Ильиновка,
вечером - танцы. Я в солдатской
форме,в центре внимания... :lol: ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6060
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 15:29
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