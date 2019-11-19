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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1756
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зима пришла,кошаков жалко,смотрю подвалы позабивали,где им в такой мороз прятаться
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4143
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
кошаков жалко,

А людей?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1756
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кошаков всех жалко,грязных, лохматых и одноглазых они маленькие и их выгнали из домов люди а вот людей не всех жалко
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6055
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
грязных, лохматых и одноглазых они маленькие и их выгнали из домов люди


страсти какие то рассказываешь.
у нас рядом с контейнерами впритык две нитки теплотрассы.
сидят они там чистые,для уличной жизни, кошаки то еще те чистюли по гигиене.
ну не расчесанные, и с двумя глазами.
в тепле. люди их кормят.
сейчас стал чаще на них внимание обращать,
но решили закрыть эту тему до весны.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6055
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сталкер.
//А что такое календарь применительно к высказанной мысли? Не понял и этого.//

ну не поняли, и не поняли.
значит не дано.
дальше живем.

[Исправлено: alex_60, 19.11.2019 - 13:33]
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6055
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 13:50
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Ответить Новый топик
Страница 402 из 402«1...400401402
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