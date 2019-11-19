Цитата: abaika95:

грязных, лохматых и одноглазых они маленькие и их выгнали из домов люди



страсти какие то рассказываешь.

у нас рядом с контейнерами впритык две нитки теплотрассы.

сидят они там чистые,для уличной жизни, кошаки то еще те чистюли по гигиене.

ну не расчесанные, и с двумя глазами.

в тепле. люди их кормят.

сейчас стал чаще на них внимание обращать,

но решили закрыть эту тему до весны.