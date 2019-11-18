Цитата: abaika95:

А что требования об отставке чиновника это по вашему не политика?) А что это тогда так шутки-прибаутки?) Играетесь?)

Это общественная деятельность))) До этого я требовал отставки Малика Мадьярова, бывшего начальника антимонопольного департамента области. Всё по тем же причинам.



Ну пусть будет какая-то местечковая политика. По большому счёту мне то всё равно, как это назвать)))



Если, в принципе, соглашаться с тем, что требования об отставке городского чиновника, не являющегося политическим государственным служащим - это политика, то надо признавать, что обычный аким районного/городского звена - это часть политической системы страны. А это есть нездоровый подход, утопический.