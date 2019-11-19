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§ NG.kz
Новых руководителей двух управлений и департамента назначили в Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37291
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.11.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кадровые изменения огласил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов в понедельник, 18 ноября, на расширенном заседании облакимата. Среди назначенных - теперь уже бывший заместитель акима Костаная.
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§ yudjin
Re: Новых руководителей двух управлений и департамента назначили...
yudjin


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Сообщений: 6222
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.11.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Олжас НУРГАЛИЕВ теперь будет руководить Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области.

оооо, места всё хлебосольней и хлебосольней...
а назвать 4 функции деревьев вдоль городских улиц был не в состоянии...
окромя "шарика", под который стригут, ничего не знает.

А вообще меня удивляют подобные назначения... молодых да... родных...
Видимо назначая руководствуются умением некоторых "разделять и отчитываться"?
А где хозяйственники, как грится от сохи?
Хозяйство вести - это не часами золотыми трясти, однако...
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* alex_60
Re: Новых руководителей двух управлений и департамента назначили...
alex_60


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Сообщений: 6055
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//занял должность ...
государственного архитектурно-строительного контроля
Ранее занимал должность .. пассажирского транспорта и автомобильных дорог //

такой спец похоже.
хоть что может возглавить.
а по сути все потенциальные кандидаты...
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