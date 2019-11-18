Цитата: abaika95:

Центры какие-то упоминаете,по которые я ни сном не духом)



//не удивлюсь если Сталкер играет в этом спектакле не последнюю роль) очень уж он удобная фигура для "разогрева")// - о чём речь? Для разогрева кем? Другим "дядькой", борющимся за кресло? О такой борьбе мне ничего неизвестно.



Моё мнение о деятельности ГАЯЗОВА основано на том, что вижу. И ни раз публично излагал это мнение. Считаю, что с ним по вопросу хищения бюджетных средств в особо крупном размере организованной преступной группой беседовать должны следователи по ОВД антикорра. А если кто-то мешает их беседами - беседовать должны и с тем, кто мешает. Всё просто.



Цитата: abaika95:

не утверждаю что вы там чей-то "боец" невидимого фронта,просто вашими идейными (а может и нет) потугами против коррупции и акимата Рудного могут, либо уже пользуются определенные силы которым ваша деятельность выгодна)



Тут согласен, по логике вещей, так и должно быть: должны пользоваться. Но опять таки, лично мне об этом ничего неизвестно.



Цитата: abaika95:

Америку не приплитаю,мелковат вы и Гаязов для нее)



А для организаций, курируемых их посольством в Казахстане?))) Во всяком случае мне были предположения, так сказать, присоединиться к силам, прямо "поощряемым" различными фондами грантами и прочими "печенюшками". Но мне омерзительны в равной степени и те, что за печенюшки сейчас заняты разграблением всего и вся и их пособники, и те, кто за эти же печенюшки, но с другого кармана, против первых и также их пособники)))