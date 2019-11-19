Yorik Флуд и оффтопик (часть 4) #6005





(Полноправные пользователи) Сообщений: 775

Регистрация: 19.11.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:17 Ну вот, уважаемая НГ, у нас с вами сегодня юбилей - 10 лет совместной жизни

До официального оформления отношений мы конечно тоже дружили, присматривались друг у другу... Даже с Дианой Окремовой (на тот момент - главредом НГ) по эл.почте полемизировали... И вот - уже 10 лет зарегистрированных отношений позади.

Пусть впереди будет еще не раз по столько же)

Поздравляю с юбилеем себя и с вашего позволения - вас