Сталкер "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан #51





(Полноправные пользователи) Сообщений: 206

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:32 Цитата: abaika95:

не попасть в политическую воронку из которой вам будет не выбраться.



В требованиях об отставке обыкновенного городского чиновника, пусть и главного, вызванных дичайшими коррупционными скандалами вокруг господина ГАЯЗОВА - есть политика? Если да, какая? Что-то я не понял, но Вы не первым эту мысль ПЫТАЕТЕСЬ мне донести.



А что подразумеваете под "из которой вам будет не выбраться"? У нас же, опять таки по Вашим словам - тишь, гладь, да Божья благодать - права человека, прочие прелости демократии и всё такое? Или уже нет? Как-то пропустил я момент Вашей трансформации, когда реальность Вас так жестоко долбанула то...



На счёт роли Сталкера в неком спектакле. Ни каких инструкций и рекомендаций из некого "Центра" Сталкер не получал и не получает (на счёт получать не будет не знаю) - по причине отсутствия этого самого центра))))) А так, безусловно, всегда обыкновенные вещи удобнее продажным и коррумпированным слугам загнивающей власти приписать к тщательно задуманному заговору, целью которого является не больше не меньше, а расшатать целый режим - через расшатывание какого-нибудь обнаглевшего акимчика))))) Так что ли?



Можете просто костанайца забрать к себе назад, так как большинство рудничан явно не на его стороне. И "режим" этот ваш, давно неприятно попахивающий, шатать никто, думаю, не будет - некая прям политика, чуть ли не геополитика)))) Кстати, ушей Соединённых Штатов ещё никто не разглядели за требованиями об отставке ГАЯЗОВА?



[Исправлено: Сталкер, 19.11.2019 - 11:36]