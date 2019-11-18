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≡ "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37290
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.11.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На встречу с журналистами рудненский градоначальник Бахытжан Гаязов не пришёл. Зато вместо него в зале совещаний собрались все его заместители, руководитель аппарата акима, руководитель отдела внутренней политики и секретарь городского маслихата. Беседа с ними растянулась на 2,5 часа.
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* alex_60
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6044
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сталкер конечно на Навального не тянет,
но видно на уровне города видно пытается.
перебарщивает иногда,валит все в кучу.
Рудный всегда считался в коммунальном плане
эталоном в области.
а тут - утратил доверие рудничан.
время уже сменить акима,по сроку пребывания,
потому что затягивает. это да.
но не через социальные сети.
они его не назначали, выхлоп на публику.
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* yudjin
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6221
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.11.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
что тоже во врачи подался?) Запишешь на прием,расскажу)

ну дык я ветврач по первой профессии...
так шо, если чувствуете себя скотиной, обращайтесь! ;-)
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* alex_60
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6044
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и честно не понял,
эти "веселые картинки" норм?
мое мнение- , уже не раз говорил,
ночной бред человека..
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§ abaika95
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1753
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//так шо, если чувствуете себя скотиной, обращайтесь!//



Ооо это уже интересно)) ветврач по образованию а интересуетесь человеческими писюльками) да и отрубленные стволы (деревьев) вызывают у вас какую-то бурную реакцию) Фрейд сплошной Фрейд вокруг)
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§ abaika95
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1753
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//время уже сменить акима,по сроку пребывания,потому что затягивает. это да.но не через социальные сети.//


Что лишка сидит там тоже согласен,видать у кого то "подгорать" аж начало от этого) на его место хочут и не можут) не удивлюсь если Сталкер играет в этом спектакле не последнюю роль) очень уж он удобная фигура для "разогрева") но гоню прочь от себя эти мысли,Сталкер для меня идейный борец,диссидент) но идейными борцами всегда пользовались безидейные мерзавцы, карьеристы) Сталкер желаю вам не попасть в политическую воронку из которой вам будет не выбраться.
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* alex_60
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6044
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
не попасть в политическую воронку из которой вам будет не выбраться.


похоже он об этом не задумывался.
до сих пор.
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§ Сталкер
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 19.11.19 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
не попасть в политическую воронку из которой вам будет не выбраться.


В требованиях об отставке обыкновенного городского чиновника, пусть и главного, вызванных дичайшими коррупционными скандалами вокруг господина ГАЯЗОВА - есть политика? Если да, какая? Что-то я не понял, но Вы не первым эту мысль ПЫТАЕТЕСЬ мне донести. :-x

А что подразумеваете под "из которой вам будет не выбраться"? У нас же, опять таки по Вашим словам - тишь, гладь, да Божья благодать - права человека, прочие прелости демократии и всё такое? Или уже нет? Как-то пропустил я момент Вашей трансформации, когда реальность Вас так жестоко долбанула то...

На счёт роли Сталкера в неком спектакле. Ни каких инструкций и рекомендаций из некого "Центра" Сталкер не получал и не получает (на счёт получать не будет не знаю) - по причине отсутствия этого самого центра))))) А так, безусловно, всегда обыкновенные вещи удобнее продажным и коррумпированным слугам загнивающей власти приписать к тщательно задуманному заговору, целью которого является не больше не меньше, а расшатать целый режим - через расшатывание какого-нибудь обнаглевшего акимчика))))) Так что ли?

Можете просто костанайца забрать к себе назад, так как большинство рудничан явно не на его стороне. И "режим" этот ваш, давно неприятно попахивающий, шатать никто, думаю, не будет - некая прям политика, чуть ли не геополитика)))) Кстати, ушей Соединённых Штатов ещё никто не разглядели за требованиями об отставке ГАЯЗОВА? ;-)

[Исправлено: Сталкер, 19.11.2019 - 11:36]
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§ abaika95
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1753
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что вы Сталкер так всполошились то?) Центры какие-то упоминаете,по которые я ни сном не духом)


А что требования об отставке чиновника это по вашему не политика?) А что это тогда так шутки-прибаутки?) Играетесь?)


Цитата-//нас же, опять таки по Вашим словам - тишь, гладь, да Божья благодать - права человека, прочие прелости демократии и всё такое?//


Вот сами что-то себе там додумали сами же переврали сами себе ответили,удобно)


Политическая воронка может быть в любой самой демократичной стране на свете) когда два властных дядьки схлестнуться за место в кресле,они пользуются грязными методами,оппозиционных активистов,журналистов и демагогов) не утверждаю что вы там чей-то "боец" невидимого фронта,просто вашими идейными (а может и нет) потугами против коррупции и акимата Рудного могут, либо уже пользуются определенные силы которым ваша деятельность выгодна) только и всего) Америку не приплитаю,мелковат вы и Гаязов для нее)
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