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Страница 401 из 401«1...399400401
§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3954
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.11.19 - 01:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Казюлька не долетела) бегите к маме) теперь можно)

Если "вам" так нравятся мои козюльки, могу по почте выслать, наслаждайтесь на здоровье.
Вот к маме не побегу, схоронил 5-ть лет назад.
А так нормально, для чела, типа с двумя высшими.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6044
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 08:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Холодно за окном что то.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6044
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 08:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на работу идти все равно надо.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1753
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вот к маме не побегу, схоронил 5-ть лет назад.А так нормально, для чела, типа с двумя высшими//



Мои соболезнования не имел мысли оскорбить вашу маму или память о ней.


Думаю вы понимаете что
Фраза "иди жалуйся маме" не имеет прямого контекста к действию а всего лишь является типичной троллинговой уловкой
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§ Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 775
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 19.11.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот, уважаемая НГ, у нас с вами сегодня юбилей - 10 лет совместной жизни :-)
До официального оформления отношений мы конечно тоже дружили, присматривались друг у другу... Даже с Дианой Окремовой (на тот момент - главредом НГ) по эл.почте полемизировали... И вот - уже 10 лет зарегистрированных отношений позади.
Пусть впереди будет еще не раз по столько же)
Поздравляю с юбилеем себя и с вашего позволения - вас :-)
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§ Ольга Колоколова
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2369
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 19.11.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Поздравляю с юбилеем себя и с вашего позволения - вас
Спасибо, и вас от всей души)
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§ Ольга Колоколова
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2369
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 19.11.19 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95, вам предупреждение. Остановитесь в безудержном троллинге. Форум просматриваю эпизодически - то в одной, то в другой ветке вы переходите границы.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6044
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Нурсултане сегодня с 1 по 4 класс не учатся. ветер.
и вот
//Астанчане начали жаловаться на то, что столичные тротуары настолько скользкие, что по ним опасно передвигаться. Также местные жители заметили, что, несмотря на серьезность положения, акимат не предпринимает никаких действий, чтобы облегчить горожанам передвижение по городу.//
про давай аким, до свидания ,ничего не сообщается.

[Исправлено: alex_60, 19.11.2019 - 11:37]
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1753
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//, вам предупреждение. Остановитесь в безудержном троллинге//


Извиняюсь,понял, принял.
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 538
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.11.19 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Извиняюсь,понял, принял.
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 538
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.11.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
повторно вышло

[Исправлено: Козлов я, 19.11.2019 - 11:52]
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§ Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 775
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 19.11.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
и вас от всей души

Спасибо)
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6044
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
принял.


в рабочее время принял?
или до сих пор в отпуске?

[Исправлено: alex_60, 19.11.2019 - 11:56]
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1753
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//рабочее время принял?или до сих пор в отпуске?//


Вышел давно уже) вот сижу,холодрыга на улице,пациентов нет,не идут по морозяке,вот и "принял")
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Ответить Новый топик
Страница 401 из 401«1...399400401
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