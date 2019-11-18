Серый волк Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -... #37





(Пользователи) Сообщений: 10905

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 03:36 Прочитал эту замечательную Буффанаду с чудеснейшими диалогами!

Давно такого не читал!

Каковы таланты то!!!



Друзья, я сейчас смог понять, чего людям явно не хватает!

В области не хвавтает цирка!!!



Такие талантищи в акиматах зря пропадают!!!

Дюсолей и Цирк на Цветном крокодиловыми слезами рыдать будут!

У них таких клоунов нет!



Пока аким рудного будет строить цирк,

Нуно колесо перенести на главную площадь,

если там весь город ошивается больше всего,

И на акимате написать пятимитеровыми буквами "ШАПИТО"





Уверен, когда все будут заниматься своим делом, включая клоунов, граждане начнут громко смеяться во всё горло, жизнь сразу станет лучше и все проблемы улетучатся!





Немного только номера доработать.

А так прямо уже видно шедеврищи!



Идея для номера с пилением деревьев чиновниками.

https://www.youtube.com/watch?v=RUttRNprXY8



Естественно номер с колесом должен стать визитной карточкой,

как у Никулина номер с бревном...



В перервывах между клоунами можно выпускать жонглеров бюджетами.



А чтоб зриители не утомлялись есть уже готовый музыкальный номер про волшебников недоучек! Очень в тему должен зайти!

https://www.youtube.com/watch?v=k4NH37zezFo



А привратником цирка поставить абайку, чтоб он не допускал поползновений и карикатур на уважаемых артистов!



[img]https://caricatura.ru/black/izbasarov/pic/karikatura-cirk-uehal_(baurzhan-izbasarov)_2063.jpg[/img]



