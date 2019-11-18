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≡ "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37288
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.11.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На встречу с журналистами рудненский градоначальник Бахытжан Гаязов не пришёл. Зато вместо него в зале совещаний собрались все его заместители, руководитель аппарата акима, руководитель отдела внутренней политики и секретарь городского маслихата. Беседа с ними растянулась на 2,5 часа.
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* abaika95
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1747
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//ПДД не для обитателей Олимпа//


И для водителей рейсовых бусов) один раз прокатился,хватило впечетлений
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§ elektron
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3954
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.11.19 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
вам осталось казюлькой пульнуть в меня и маме пожаловаться что я первый начал)

До Вас и того уровня опускаться не собираюсь :lol:
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* Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 205
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 19.11.19 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Так вам дали добро на демонтаж или нет?)


Речь не о том, что У НАС есть, а о том, чего у акимата нет!

//заместитель акима Рудного по социальным вопросам Елена СКАРЕДИНА. - У нас уже есть решение суда, по которому демонтажу это колесо не подлежит//

Решения о том, что колесо обозрения не подлежит демонтажу - в природе нет! Иначе - пусть покажет она, что это решение есть.

Специально пояснил. Дел в суде два. По одному из дел исковое требование о демонтаже - оставили без рассмотрения, указав, что рассматривать его нужно во втором деле.
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* Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 205
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 19.11.19 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Постепенно нагнетая) а не с бухты барахты)


А почему тут с бухты барахты? Вопрос об отставке Гаязова ПУБЛИЧНО давно уже поднимался с такой же формулировкой - "ну сколько можно?"

Лично я об этом высказался тоже публично, как была обнаружена вся коррупционная схема по колесу обозрения (20 мая).

Постоянно в соцсетях под каждым критичным постом по работе акимата Рудного - под каждым почти - поднимается вопрос, а где аким? И тут же всё возвращается на круги своя - нет его, и тут он не живёт и т.д. и нужен ли он такой нам вообще? Примеров тому в сетях массах.

Так что не сбухты барахты вопрос поднялся.
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* abaika95
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1747
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//До Вас и того уровня опускаться не собираюсь//


Казюлька не долетела) бегите к маме) теперь можно)
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* Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 205
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 19.11.19 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
местный постоянно живущий в Рудном человек?) Или поуеховший?)


Честно, даже не знаю. У меня в ВК даже аккаунта нет. Уже ни раз меня про этот паблик спрашивали, но я не знаю и нет даже предположений.
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* Сталкер
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 205
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 19.11.19 - 00:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
что-то меняет в плане повышения качества работы?)

О чём и речь обычный командировочный чиновник. И не более.

Цитата:
abaika95:
10-15 можно доехать

Это как надо ездить? Примерно так? Шутка юмора

А вообще, вопрос действительно, не в том, откуда он. Но и это, конечно, важно. Вопрос в том, сколько он находится на рабочем месте - и т.д. Ни разу не слышал и ни от кого, что перерабатывает он (обычно говорили - несколько часов сутра). Да и вообще - костанаец должен жить в Костанае. Тут всё верно. А рудничанин - в Рудном. И это бесспорно)))))))

[Исправлено: Сталкер, 19.11.2019 - 00:52]
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§ Серый волк
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10905
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.11.19 - 03:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочитал эту замечательную Буффанаду с чудеснейшими диалогами!
Давно такого не читал!
Каковы таланты то!!!
:lol:
Друзья, я сейчас смог понять, чего людям явно не хватает!
В области не хвавтает цирка!!!
:lol: :lol:
Такие талантищи в акиматах зря пропадают!!!
Дюсолей и Цирк на Цветном крокодиловыми слезами рыдать будут!
У них таких клоунов нет!

Пока аким рудного будет строить цирк,
Нуно колесо перенести на главную площадь,
если там весь город ошивается больше всего,
И на акимате написать пятимитеровыми буквами "ШАПИТО"
:lol:

Уверен, когда все будут заниматься своим делом, включая клоунов, граждане начнут громко смеяться во всё горло, жизнь сразу станет лучше и все проблемы улетучатся!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Немного только номера доработать.
А так прямо уже видно шедеврищи!

Идея для номера с пилением деревьев чиновниками.
https://www.youtube.com/watch?v=RUttRNprXY8

Естественно номер с колесом должен стать визитной карточкой,
как у Никулина номер с бревном...

В перервывах между клоунами можно выпускать жонглеров бюджетами.

А чтоб зриители не утомлялись есть уже готовый музыкальный номер про волшебников недоучек! Очень в тему должен зайти!
https://www.youtube.com/watch?v=k4NH37zezFo

А привратником цирка поставить абайку, чтоб он не допускал поползновений и карикатур на уважаемых артистов!
;-)
[img]https://caricatura.ru/black/izbasarov/pic/karikatura-cirk-uehal_(baurzhan-izbasarov)_2063.jpg[/img]

:lol: :lol:
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§ Серый волк
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10905
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.11.19 - 04:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати почему в газете нет комиксов?

:lol:
Так хорошо бы зашли к последним буффанадам!

Вот кстати хорошая картинка.
Помогите артистам сделать правильный выбор!


Если у вас текут крыше в домах ребёнка,
Неожиданно (совершенно неожиданно) пришла зима, и не хватает техники...
И нет музыкальной школы в большом городе...
И вообще полный швах во всём городе...
Уууууу что же делать?
Правильно! Купить колесо! :lol: :lol:
И не простое, а золотое!

Дальше конечно помните сказку...
Били били аким с замом, не разбили...
Мышка бежала, хвостиком задела...
И завертелось китайское по документам золотое колесо!!!
:lol:
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§ Серый волк
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10905
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.11.19 - 04:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И ещё чуть-чуть цирка для начала большого дела!


Очень сейчас не хватает поддержки газет по разнарядке!
Такой цирк бы могли организовать!


Главное, чтоб артистов не арестовали!
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* abaika95
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1747
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серун поздновато проснулся)


Отправлено: - 03:36

Тут у него зародилась идея,обязательно с картинкой)



Отправлено: - 04:09


Нет,через пол часа понял что одного коммента мало,не поймут форумчане, его надо дополнить)


Отправлено: - 04:16


Ай нет,забыл акуноматовских упомянуть методички,словарь,моно и нуно и все в этом роде)



Хотя зная логику серого,это все может быть в обратном порядке)
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§ arman_kst
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 369
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По хорошему аким должен сам уйти с поста
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* yudjin
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6221
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.11.19 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Отправлено: - 03:36 Тут у него зародилась идея,обязательно с картинкой)

Заканыч, ты мне анекдот напоминаешь... про расценки в публичном доме:
секас- 500,
подглядывание за любящими - 700
подглядывание за подглядывающим- 1000
;-)
ты высказался по теме - иди ... в другую.
Зачем додумывать и перевирать кто там, как в "любви" к цирку признаётся?
Писанина ради писанины?... писюлька не болит?
Впрочем, это в вашем нурлыкунском духе - изображать никчёмную бурную деятельность...а прочитаешь...пшик.

[Исправлено: yudjin, 19.11.2019 - 10:17]
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* abaika95
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1747
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Зачем додумывать и перевирать кто там, как в "любви" к цирку признаётся?//



Ну так серый же считает и форум за цирк,нужно соответствовать)


Цитата-//писюлька не болит?//


Кхм Юджин что тоже во врачи подался?) Запишешь на прием,расскажу)




Цитата-// - изображать никчёмную бурную деятельность...а прочитаешь...пшик.//


Учимся у вас,милейший) и у серуни)
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* abaika95
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1747
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ну так серый же считает и форум за цирк,нужно соответствовать)//



Наврал,форум он считает за зоопарк) волки в цирке не выступают)
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