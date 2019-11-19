Цитата: abaika95: Казюлька не долетела) бегите к маме) теперь можно)

Если "вам" так нравятся мои козюльки, могу по почте выслать, наслаждайтесь на здоровье.

Вот к маме не побегу, схоронил 5-ть лет назад.

А так нормально, для чела, типа с двумя высшими.