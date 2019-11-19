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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3954
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.11.19 - 01:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Казюлька не долетела) бегите к маме) теперь можно)

Если "вам" так нравятся мои козюльки, могу по почте выслать, наслаждайтесь на здоровье.
Вот к маме не побегу, схоронил 5-ть лет назад.
А так нормально, для чела, типа с двумя высшими.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6040
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 08:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Холодно за окном что то.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6040
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 08:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на работу идти все равно надо.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1747
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вот к маме не побегу, схоронил 5-ть лет назад.А так нормально, для чела, типа с двумя высшими//



Мои соболезнования не имел мысли оскорбить вашу маму или память о ней.


Думаю вы понимаете что
Фраза "иди жалуйся маме" не имеет прямого контекста к действию а всего лишь является типичной троллинговой уловкой
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Страница 401 из 401«1...399400401
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