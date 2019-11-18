maxsaf Re: В каждом втором районе Костанайской области до сих пор есть... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4138

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:16 Цитата: чтобы компьютеры появлялись в школах, когда там будет обеспеченность интернетом

Компьютеры без широкополосного интернета тоже вполне можно использовать. Электронная почта и мессенджеры много трафика не потребляют. Есть куча обучающих программ и прочих полезных фишек, которым интернет не нужен. Я в свое время учился вообще без интернета, а теперь решаю, в какой город сколько интернет-трафика направить.