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§ NG.kz
В каждом втором районе Костанайской области до сих пор есть школы без широкополосного интернета
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37287
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.11.19 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На проблему обратил внимание руководитель управления образования Василий ЦЫМБАЛЮК. Сегодня, 18 ноября, на расширенном заседании облакимата обсуждали реализацию государственной программы развития образования и науки, в том числе вопросы цифровизации в сфере среднего образования.
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§ Гога
Re: В каждом втором районе Костанайской области до сих пор есть...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1715
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.11.19 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Василий ЦИМБАЛЮК----- когда уже будете правильно писать !!!! цЫмбалюк
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§ Я
Re: В каждом втором районе Костанайской области до сих пор есть...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 88
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 18.11.19 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может начать с отопления ?
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§ maxsaf
Re: В каждом втором районе Костанайской области до сих пор есть...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4138
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
чтобы компьютеры появлялись в школах, когда там будет обеспеченность интернетом

Компьютеры без широкополосного интернета тоже вполне можно использовать. Электронная почта и мессенджеры много трафика не потребляют. Есть куча обучающих программ и прочих полезных фишек, которым интернет не нужен. Я в свое время учился вообще без интернета, а теперь решаю, в какой город сколько интернет-трафика направить. :-)
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§ CrazyBeaver
Re: В каждом втором районе Костанайской области до сих пор есть...
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 134
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 19.11.19 - 07:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как же, былые отчеты, во время попыток введения e-ленинга, на который было потрачено около 40 млрд, что все оплачено, все есть. А потом сказано, что это нам не подходит?
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