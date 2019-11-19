Цитата: abaika95:

,что помогает как меценат это факт

Хорошо. Допустим. Но какое это имеет отношение к судебным тяжбам? Или ему нужно выдать право нарушать договора и закон? А статьи те на некрологи какие-то похожи, если честно. Человек жив и здравствует, а о нём пишут "только хорошее".

Цитата: abaika95:

не можете точно знать кому он доплачивал кому нет,что помогает как меценат это факт а во все остальное с ним связанное это уже по другой теме)

А откуда у него деньги на "помощь"? Кто ему их зарабатывает? Не справедливей ли было бы увеличить фонд заработной платы работникам, чтобы показать действительно достойный уровень зарплаты? А не делать себе рекламу такой вот "помощью"?