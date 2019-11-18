Victor Yang 12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года? #67





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12151

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 00:09 Цитата: kbkz1980:

СПАСИБО Розинову тоже говорили бездумное стадо?

Ну да, - отжать у крестьян землю, сделать на ней бизнес, а потом "помогать" тем у кого эту землю отобрал. Очень благородно! Да и бесплатной эта "помощь" никогда не была - работник всё сполна отрабатывал, иногда с процентами. Ну и зарабатывал он Розинову гораздо больше чем была его зарплата. Я сам работал в одном из подразделений - знаю эту "помощь". И да - каждый работник "добровольно" выписывал ту самую газету. Видимо, статейки в той газетенке достигают своей цели.