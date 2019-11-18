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≡ 12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4137
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Я считаю, что поддерживать надо деддомовца-сварщика, который многих других таких же людей в нужде, у себя в квартире приютил. Золотого щитка сварщика у него я не заметил.
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§ maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4137
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А по-вашему если Костанайцев читателей НГ поместить на страницу газеты то они автоматом станут нурлыкунами так?)

Вы опять перекручиваете вопрос. Я считаю, что не каждый костанаец читатель НГ захочет там оказаться. Но каждый нурлыкун - просто обязан))
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§ kbkz1980
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4377
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.11.19 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Все эти "письма" с такой частотой даже смешно читать - газета держит своих читателей за какое-то бездумное стадо.

А СПАСИБО Розинову тоже говорили бездумное стадо?
Вы духом НГ пропитались насквозь,
Так же во всём видите .омно.
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§ abaika95
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1742
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.11.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//перекручиваете вопрос. Я считаю, что не каждый костанаец читатель НГ захочет там оказаться. Но каждый нурлыкун - просто обязан))//




То есть Нашу газету любят только нурлыкуны?) Или на странице с информацией о местных читателях НГ хотят окозаться только нурлыкуны?)
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§ abaika95
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1742
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.11.19 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А СПАСИБО Розинову тоже говорили бездумное стадо?Вы духом НГ пропитались насквозь,Так же во всём видите .омно.//



Кто-то любит хорошие новости кто-то плохие,жалко нет газеты где бы это дозировалось 50/50
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§ maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4137
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
То есть Нашу газету любят только нурлыкуны?

Не-а, нурлыкуны ее совсем не любят ))
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§ Victor Yang
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12151
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.11.19 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
СПАСИБО Розинову тоже говорили бездумное стадо?

Ну да, - отжать у крестьян землю, сделать на ней бизнес, а потом "помогать" тем у кого эту землю отобрал. Очень благородно! Да и бесплатной эта "помощь" никогда не была - работник всё сполна отрабатывал, иногда с процентами. Ну и зарабатывал он Розинову гораздо больше чем была его зарплата. Я сам работал в одном из подразделений - знаю эту "помощь". И да - каждый работник "добровольно" выписывал ту самую газету. Видимо, статейки в той газетенке достигают своей цели.
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§ Victor Yang
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12151
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.11.19 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Так же во всём видите .омно.

Розинов - бизнесмен, а не Красный Крест. Если бы Розинов был таким как его описывают в заказных статьях, - он не смог бы стать одним из самых богатых людей страны.

И разве не кажется странным, что на сайте под статьями комментариев обычно нет, но под нужными - их вагон и маленькая тележка. Причём все они в одном ключе и диалогов в принципе там нет? Не думаю, что политика форума отличается от политики самого издания.

[Исправлено: Victor Yang, 19.11.2019 - 00:30]
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§ abaika95
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1742
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Не-а, нурлыкуны ее совсем не любят //



Ай кароче это бессмысленно ) с ужом на сковородке общаться бесполезно)
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§ elektron
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3952
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.11.19 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
с ужом на сковородке общаться бесполезно)

Самокритично однако! ;-)
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§ abaika95
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1742
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Самокритично однако!//


Маме уже пожаловались?) Казюльку пульнули?)
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§ kbkz1980
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4377
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.11.19 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да и бесплатной эта "помощь" никогда не была - работник всё сполна отрабатывал, иногда с процентами

Лично знаю ситуации и людей кому он помог.Они бы точно вас назвали -гнилой человек.
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§ Victor Yang
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12151
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.11.19 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Лично знаю ситуации и людей кому он помог.

Если помог - значит, недоплачивал. Вот и весь сказ. Платил бы как положено - не пришлось бы и "помогать".
Ну и стоит вспомнить притчу про две лепты бедной женщины.

[Исправлено: Victor Yang, 19.11.2019 - 00:40]
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§ elektron
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3952
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.11.19 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Маме уже пожаловались?) Казюльку пульнули?)

Взрослые люди, такой бред несут. Даже не смешно. Что методичку не обновили?
Или казюлька долетела? :lol:
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§ abaika95
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1742
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Если помог - значит, недоплачивал. Вот и весь сказ. Платил бы как положено - не пришлось бы и "помогать"//



Ну тут спорно конечно) я к Розинову сам не очень хорошо отношусь, но вы не можете точно знать кому он доплачивал кому нет,что помогает как меценат это факт а во все остальное с ним связанное это уже по другой теме)
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