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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 183 из 183«1...181182183
Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6031
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
2 коровы - нада, держать.

Зачем? Аргументируй.
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1715
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.11.19 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а где Шипр найдёшь?

----52 -21 -78 , звякни .может помогут
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17864
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.11.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Зачем? Аргументируй.

Птичкам будешь творог,
в кормушку - класть... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6031
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
в кормушку - класть...


а, а я то думал, зачем коровы.
птичек кормить считаешь.
нет, не буду заводить две коровы.
пшеном буду кормить.
пишут что птички коров не едят.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6031
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вроде культурно так послал.
далеко,далеко.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17864
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.11.19 - 03:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
далеко,далеко.

Спит, Алекс, в родной кроватке.
И видит сладкие сны... :lol:
А может - Бабайку, злого... :-o
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17864
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.11.19 - 03:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
далеко,далеко.

Спит, Алекс, в родной кроватке.
И видит сладкие сны... :lol:
А может - Бабайку, злого... :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6031
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дуплетом прям.

[Исправлено: alex_60, 18.11.2019 - 09:12]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6031
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А может - Бабайку, злого..


почему злого? тебя злым в детстве пугали?
меня добрым.
«Трынди – брынди балалайка,
Под столом сидит Бабайка…
»А Бабайка это кто?
- Спрашивал я всех раз сто.
- И зачем сидит он там?
Пусть выходит – стульчик дам
И диван, и даже кресло,
Пусть сидит, где интересно.
Под столом, наверно, грустно.
Под столом, наверно, скучно.
А из кухни пахнет вкусно!
Пригласить Бабайку нужно!
Мама стряпает печенье.
Чайник на плите шумит.
Веселее, без сомненья,
Если к чаю стол накрыт.
Мы попьем с печеньем чаю
А потом с ним поиграю.
А захочет, то вдвоем
Посидим и под столом…
Брат сказал: «Не приставай-ка!Заберет тебя Бабайка!»
- Заберет куда? Под стол?Уж, скорей бы он пришел!
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1296
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.11.19 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Брат сказал: «Не приставай-ка!Заберет тебя Бабайка!» - Заберет куда? Под стол?Уж, скорей бы он пришел!



:-) :-) :-) !
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17864
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.11.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
?Уж, скорей бы он пришел!

Таноми, моя - Золотая.
Ты пришла, вместо Бабая... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17864
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.11.19 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На улице +7 градусов.Ночью был дождь.

Время 10.15,лёгкий туман.
Прекрасная погода... :oops:
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1296
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.11.19 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракон, ты куда пропал?
Заскучала твоя "деревенька"
:-)
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* maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4129
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Брат сказал: «Не приставай-ка!Заберет тебя Бабайка!» - Заберет куда? Под стол?Уж, скорей бы он пришел!


:lol: :lol: :lol:
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* abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1723
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.11.19 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Трынди – брынди балалайка,Под столом сидит Бабайка…»А Бабайка это кто?- Спрашивал я всех раз сто.- И зачем сидит он там//



Что это?) Первый раз слышу стишок про бабаек)
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