alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2739





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Регистрация: 24.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 12:24 Цитата: drakon:

А может - Бабайку, злого..



почему злого? тебя злым в детстве пугали?

меня добрым.

«Трынди – брынди балалайка,

Под столом сидит Бабайка…

»А Бабайка это кто?

- Спрашивал я всех раз сто.

- И зачем сидит он там?

Пусть выходит – стульчик дам

И диван, и даже кресло,

Пусть сидит, где интересно.

Под столом, наверно, грустно.

Под столом, наверно, скучно.

А из кухни пахнет вкусно!

Пригласить Бабайку нужно!

Мама стряпает печенье.

Чайник на плите шумит.

Веселее, без сомненья,

Если к чаю стол накрыт.

Мы попьем с печеньем чаю

А потом с ним поиграю.

А захочет, то вдвоем

Посидим и под столом…

Брат сказал: «Не приставай-ка!Заберет тебя Бабайка!»

- Заберет куда? Под стол?Уж, скорей бы он пришел!