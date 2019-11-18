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≡ 12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Козлов я
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 536
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.11.19 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это будет страничка нурлыкунии

Оригинальненько. Одним чохом всех помазать. У Вашего величия тоже какая-то мания?
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* maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4129
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
остался в стране и не собирается уезжать это все нурлыкуны

Надо разобраться в терминологии. Можете дать определение слову нурлыкун? Может я ошибаюсь, термин то новый :-)
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§ таноми52
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1296
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.11.19 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это будет страничка нурлыкунии.


Парень с ироничным шармом! Меня Вы тоже относите к нурлыкунам? :-)
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* maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4129
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Меня Вы тоже относите к нурлыкунам?

А выготовы попасть на эту страничку?))
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§ таноми52
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1296
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.11.19 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А вы готовы попасть на эту страничку?


Если готова, то нурлыкун7
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* maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4129
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Если готова, то нурлыкун7

Что вы, нет. С вами это уже не будет страничка нурлыкунии. )) Меня видимо неправильно поняли. Я имел ввиду, что не каждый форумчанин готов туда попасть. А настоящий нурлыкун - всегда готов. ))

[Исправлено: maxsaf, 18.11.2019 - 22:35]
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§ таноми52
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1296
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.11.19 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Что вы, нет. С вами это уже не будет страничка нурлыкунии.


Ладно, не буду "разбавлять" нурлыкунов и тем их маскировать под обычных форумчан :-) ;-)
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* Victor Yang
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12146
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.11.19 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Предлагаю: Сталкера-за колесо) Мужика который пытался спасти ребятишек на озере в Житикаре Герасимов-много в этом году про него говорили Юджина-за Варламство)

Соглашусь с этими предложениями.
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* abaika95
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1723
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.11.19 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Меня видимо неправильно поняли. Я имел ввиду, что не каждый форумчанин готов туда попасть. А настоящий нурлыкун - всегда готов. ))//



То есть читатель НГ который живёт в Костанае и он готов попасть на страницу издания с подписью "активные Костанайских читатели нашей газеты" то это нурлыкуны?)
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* Victor Yang
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12146
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.11.19 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
тогда ему придется деанонимизироваться,

Найди репортаж с весенних слушаний об обрезке деревьев - там и имя и фамилия есть. На слушаниях по переименованию ул. Тарана он тоже, вроде, засветился.
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* maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4129
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
То есть читатель НГ который живёт в Костанае и он готов попасть на страницу издания с подписью "активные Костанайских читатели нашей газеты" то это нурлыкуны?)

Возможно, я не знаю, надо сначала почитать, что они там напишут. Но весьма вероятно ))
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* abaika95
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1723
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.11.19 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Возможно, я не знаю, надо сначала почитать, что они там напишут. Но весьма вероятно//



Йорик бы сейчас написал про сковородку и ужей)
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* maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4129
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Я от вас пока тоже определения слову нурлыкун не увидел )) может оно очень даже положительное ))
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* Victor Yang
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12146
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.11.19 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Мне просто интересно,почему в столь трудную минуту НГ не поддерживает человека,в отличии от КН-Молодцы

Ленинский Путь - газета Розинова - вот и "поддерживает". Ему эти статьи нафиг не нужны - они пишутся для формирования общественного мнения, чтобы потом получилось так что "злая власть" наказала такого "замечательного, хорошего и доброго" Розинова. В правовом государстве личные достижения преступника никак не должны учитываться. Все эти "письма" с такой частотой даже смешно читать - газета держит своих читателей за какое-то бездумное стадо.
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* abaika95
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1723
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.11.19 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//от вас пока тоже определения слову нурлыкун не увидел )) может оно очень даже положительное ))//


По мне определение нурлыкунства и тот смысл который в него вкладывают здесь на форуме он негативный) как термин у соседей Ватник,то есть глупый патриот который не видит никаких проблем в своей стране кроме великого "Крым наш"!


А по-вашему если Костанайцев читателей НГ поместить на страницу газеты то они автоматом станут нурлыкунами так?)
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