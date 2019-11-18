abaika95 12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года? #60





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1723

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:05 Цитата-//от вас пока тоже определения слову нурлыкун не увидел )) может оно очень даже положительное ))//





По мне определение нурлыкунства и тот смысл который в него вкладывают здесь на форуме он негативный) как термин у соседей Ватник,то есть глупый патриот который не видит никаких проблем в своей стране кроме великого "Крым наш"!





А по-вашему если Костанайцев читателей НГ поместить на страницу газеты то они автоматом станут нурлыкунами так?)