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≡ 12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4115
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Розинова - за чувство стиля. Он и в суд ходит в золотых очках и часах.
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* таноми52
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1292
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.11.19 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Сталкер - и на заднем фоне - разрушенный Карфаген с рудненским колесом среди руин ))


:-) :-) :-)

Цитата:
Козлов я:
А может "Шнобелевскую премию НГ" замутить?



Сколько замечательных идей! :-)
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§ abaika95
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1716
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.11.19 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//будущий аким рудного, ему можно лицо светить//

Воооот думаю Сталкер не согласится) пусть будет в маске Бэтмена)



Цитата-//Написать столько хорошего, когда на самом деле все далеко не так радужно -//

ПутЕн бох! Россия вперёд! Ниче нет лучше Казастана! Слава Украине!

Типо такого?)



Цитата-//Его можно в гриме Джокера, ему то лицо светить нельзя, по понятным причинам//

Лицо нельзя светить типо я стремный?) Ну ладно....
А вообще неинтересно будет если я лицо засвечу,ты ж Макс первый скажешь это вот вот это он??) Тьфуппфф) а разговоров то было...)
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§ maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4115
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Лицо нельзя светить типо я стремный?

Я не хотел обидеть, просто искренне верю, что при вашей работе на соответствующие службы светиться вообще нельзя. :-)
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§ abaika95
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1716
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.11.19 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Команду поуеховших во!) Нет серьезно,люди страдают по родине) так и написать читатели Нашей газеты уеховшие в Канады,Германии,России но до сих пор просмтариваюшие наши новости и активно возмущающиеся от нашего бардака)
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§ abaika95
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1716
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.11.19 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//при вашей работе на соответствующие службы/


В коммунальных службах не работаю)
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* таноми52
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1292
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.11.19 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:...если я лицо засвечу,ты ж Макс первый скажешь это вот вот это он??) Тьфуппфф) а разговоров то было...)


Вас должно интересовать мнение женщин, а не мужчин. Или всё же мужчин? :-)
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§ abaika95
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1716
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.11.19 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//интересовать мнение женщин, а не мужчин. Или всё же мужчин?//


Я не в плане красоты говорил) хотя мало ли вдруг Максу это интересно)
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§ kbkz1980
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4375
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.11.19 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Розинова - за чувство стиля. Он и в суд ходит в золотых очках и часах

Печально,что вы только это увидели.


Мне просто интересно,почему в столь трудную минуту НГ не поддерживает человека,в отличии от КН-Молодцы!
Публикации писем простых людей,организаций о его помощи ведь это очень важно!
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