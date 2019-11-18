abaika95 12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года? #33





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1716

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:58 Цитата-//будущий аким рудного, ему можно лицо светить//



Воооот думаю Сталкер не согласится) пусть будет в маске Бэтмена)







Цитата-//Написать столько хорошего, когда на самом деле все далеко не так радужно -//



ПутЕн бох! Россия вперёд! Ниче нет лучше Казастана! Слава Украине!



Типо такого?)







Цитата-//Его можно в гриме Джокера, ему то лицо светить нельзя, по понятным причинам//



Лицо нельзя светить типо я стремный?) Ну ладно....

А вообще неинтересно будет если я лицо засвечу,ты ж Макс первый скажешь это вот вот это он??) Тьфуппфф) а разговоров то было...)