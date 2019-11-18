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≡ 12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ alex_60
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6031
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот честно.
ну редакция НГ - август , заслужили.
по остальным пока нет мнения.
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§ юля елиссева
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1420
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 18.11.19 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
предлагаю наградить двух преподш с инъяза КГПУ, одна немочка, одна цыганочка, которые вступились на страницах НГ за уничтожаемые деревья.

[Исправлено: юля елиссева, 18.11.2019 - 17:20]
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§ abaika95
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1716
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.11.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//одна цыганочка//


Точно цыганочка?) Не Украиночка?) Не Татарочка?)
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§ юля елиссева
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1420
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 18.11.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Точно цыганочка?) Не Украиночка?) Не Татарочка?)

точнее не бывает, знакома с обеими лично
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§ Маркс
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 585
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 18.11.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Я ЗА Юджина! Человека с активной гражданской позицией!

Так-то я тоже за! Но тогда ему придется деанонимизироваться, там же вся суть календаря в лицах. Захочет ли сам yudjin светиться?
Цитата:
kbkz1980:
Спилил,украл,грязь-срач.
Вот потому и скребёте по сусекам.

Вот поэтому и нужно было делать не календарь лиц, а календарь проблем. Разделить каждую страницу календаря с проблемой на две части. На одной стороне печатать лица, помогающие решать проблему, на другой - тормозящих решение. Заодно было бы видно все ключевые проблемы, поднимаемые газетой в этом году. Например переименование улицы Тарана, на одной стороне yudjin, на другой - фото остального зала. Или проблема блокировки сайта, с одной стороны министр, с другой - коллектив газеты с программистом на переднем плане. Проблема с деревьями, проблема с неправильным временем и т.д. Было бы интереснее, чем просто лица.
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§ юля елиссева
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1420
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 18.11.19 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Захочет ли сам yudjin светиться?

он и не скрывается и неоднократно себя уже "светил"
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§ abaika95
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1716
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.11.19 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//На одной стороне печатать лица, помогающие решать проблему, на другой - тормозящих решение.//

Я тоже за)


Цитата-//Проблема с деревьями//

Тарасов помогает решить проблему
С другой стороны Юджин тормозит решение


Проблема переименования

С одной стороны Денисов хочет решить это дело
С другой "парень который против" тормозит это решение



И так весь календарь)
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§ abaika95
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1716
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.11.19 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//он и не скрывается и неоднократно себя уже "светил//


Кстати да, чего ему боятся?) и так все его знают,ну в разумных пределах я думаю,тоесть форумчане знают) горожане может и нет) пора уже на весь город блеснуть лицом так сказать) Костанайцы должны знать своего Варламова)
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§ Козлов я
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 535
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.11.19 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За активную жизненную позицию Юджина!
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§ Козлов я
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 535
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.11.19 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А также можно того парня,что написал аргументированную статью о переводе часов в области. И узункольского юнкора за серию репортажей.
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§ сайлау курманов
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3258
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.11.19 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вполне серьезно и без сарказма. Есть у нас в городе парнишка по имени Брайко Дима. Так он печется за пополняемость бюджета , носит собой сразу два удо, один деяносто восьмого, другой двухтысяча второго года. При покупке пива вытаскивает первое, тут заходит участковый и выясняет возраст покупателя, тут достается из широких штанин дубликатом бесценного груза , короче геморрой с лишением лицензии и штраф хозяину заведения обеспечен
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§ Козлов я
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 535
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.11.19 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может "Шнобелевскую премию НГ" замутить? Кандидатов за год наберется... мама не горюй! Здесь и ответчики-волокитчики, и ономасты-предлагатели, и руководители-создатели пустынь в городе... Короче будет весело!
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§ maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4115
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сталкер - и на заднем фоне - разрушенный Карфаген с рудненским колесом среди руин )). Он чел публичный, будущий аким рудного, ему можно лицо светить))
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§ maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4115
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайку. Написать столько хорошего, когда на самом деле все далеко не так радужно - надо очень постараться. Его можно в гриме Джокера, ему то лицо светить нельзя, по понятным причинам 8-)
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§ maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4115
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жену Ахмеджанова. Очень талантливая бизнес леди.
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