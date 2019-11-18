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≡ 12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ alex_60
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6022
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот честно.
ну редакция НГ - август , заслужили.
по остальным пока нет мнения.
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* юля елиссева
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1419
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 18.11.19 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
предлагаю наградить двух преподш с инъяза КГПУ, одна немочка, одна цыганочка, которые вступились на страницах НГ за уничтожаемые деревья.

[Исправлено: юля елиссева, 18.11.2019 - 17:20]
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§ abaika95
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1710
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.11.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//одна цыганочка//


Точно цыганочка?) Не Украиночка?) Не Татарочка?)
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* юля елиссева
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1419
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 18.11.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Точно цыганочка?) Не Украиночка?) Не Татарочка?)

точнее не бывает, знакома с обеими лично
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§ Маркс
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 585
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 18.11.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Я ЗА Юджина! Человека с активной гражданской позицией!

Так-то я тоже за! Но тогда ему придется деанонимизироваться, там же вся суть календаря в лицах. Захочет ли сам yudjin светиться?
Цитата:
kbkz1980:
Спилил,украл,грязь-срач.
Вот потому и скребёте по сусекам.

Вот поэтому и нужно было делать не календарь лиц, а календарь проблем. Разделить каждую страницу календаря с проблемой на две части. На одной стороне печатать лица, помогающие решать проблему, на другой - тормозящих решение. Заодно было бы видно все ключевые проблемы, поднимаемые газетой в этом году. Например переименование улицы Тарана, на одной стороне yudjin, на другой - фото остального зала. Или проблема блокировки сайта, с одной стороны министр, с другой - коллектив газеты с программистом на переднем плане. Проблема с деревьями, проблема с неправильным временем и т.д. Было бы интереснее, чем просто лица.
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