alex_60:

законы рынка тоже иногда странные. в центре на углу см Гоголя- Абая колбаса ливерная микоян 469 точно такая же по Карбышева в сс 360.

alex_60:

а местная разумович меньшего веса 390. кстати микоян, в данном случае, по мне так даже по вкусу лучше.