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§ NG.kz
Чемпионом области по шахматам стал спортсмен из Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37283
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.11.19 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чемпионат Костанайской области по шахматам продлился больше недели - с 9-го по 16 ноября. Лучшего выявляли среди 34 шахматистов из Костаная, Рудного, Аркалыка, Сарыколя, Кушмуруна и Узунколя.
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§ alex_60
Re: Чемпионом области по шахматам стал спортсмен из Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6010
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
смотришь на эти бумажные картонные доски.
все равно не то.
у меня шахматы всегда ассоциировались
с деревянными досками.
и внутри фигуры лежали.
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* abaika95
Re: Чемпионом области по шахматам стал спортсмен из Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1707
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.11.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//смотришь на эти бумажные картонные доски.все равно не то.//


Проще-легче)



А парень молодец! Поздравляю с победой!!
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