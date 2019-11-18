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§ NG.kz
Большинство казахстанцев не сможет потратить пенсионные на жилье - ЖССБ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37283
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.11.19 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководитель АО "Жилстройсбербанк Казахстана" Ляззат Ибрагимова сообщила, что, скорее всего, возможность приобретения жилья на пенсионные накопления коснется только малой части казахстанцев, у которых уже достаточно накоплений в ЕНПФ.
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§ alex_60
Re: Большинство казахстанцев не сможет потратить пенсионные на...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6010
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Статистика, к сожалению, показывает, что объем социальной пенсии, который выплачивается из республиканского бюджета, ежегодно очень сильно возрастает
//

к сожалению?к сожалению кого?
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§ директор пляжа
Re: Большинство казахстанцев не сможет потратить пенсионные на...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 308
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 18.11.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как же точно сюда подходит цитата "Обещать не значит сделать"
сначала объявили чтобы люди заткнулись, а теперь мол "вон некоторым дадим и норм, но дадим же!" "к сожалению.."
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§ таноми52
Re: Большинство казахстанцев не сможет потратить пенсионные на...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1289
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.11.19 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"Токаев предложил дать возможность казахстанцам использовать часть пенсионных накоплений до выхода на заслуженный отдых на покупку жилья или получение образования."

Часть? Наверное, подразумевалась "избыточная" часть, окромя необходимой для поддержания жизни пенсионеров
В то время, как нынешние поколения вообще рискуют остаться "на бобах"
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