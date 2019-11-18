Цитата: maxsaf:

Да зачем там целый штат. Одного человека выделить туда на 8 часов в день - и сразу будет результат.



При всём желании один человек там никак не справится, частенько там пробежки осуществляю. Только лыже-роллерная трасса протяженностью почти около 2 километров, ещё тротуары, лестницы и.т.д. В прошлом году хорошо чистили, свежевыпавший снег убирали с помощью снегоочистителя, навешенного на раму трактора.



[Исправлено: Kairat stayer, 18.11.2019 - 10:48]