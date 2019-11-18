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§ NG.kz
Пригородный поезд Костанай – Троицк возобновит курсирование в декабре
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37279
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.11.19 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пригородный поезд Костанай – Троицк возобновит курсирование в декабре. По информации пресс-службы Южно-Уральской железной дороги, из Костаная и Троицка состав будет курсировать с 9 декабря три раза в неделю.
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§ alex_60
Re: Пригородный поезд Костанай – Троицк возобновит курсирование...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6000
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а кто на нем ездит и с какой целью.
где остановки.на каких станциях.
летом можно было бы прокатиться.
ради интереса.
да, не так уж давно кукурузники летали по воскресеньям,
над городом и окрестностями.
для желающих увидеть все с высоты птичьего полета.
сейчас вроде нет.
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