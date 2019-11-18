alex_60 Re: Пригородный поезд Костанай – Троицк возобновит курсирование... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6000

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:51 а кто на нем ездит и с какой целью.

где остановки.на каких станциях.

летом можно было бы прокатиться.

ради интереса.

да, не так уж давно кукурузники летали по воскресеньям,

над городом и окрестностями.

для желающих увидеть все с высоты птичьего полета.

сейчас вроде нет.