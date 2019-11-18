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§ NG.kz
В Лисаковске не закрыт спецконтейнер для сбора ртутьсодержащих ламп
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37279
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.11.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом редакцию "НГ" сообщил пользователь сайта Азамат. Видео по адресу в мкрн. 6, д. 2 он снял 17 ноября.
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§ maxsaf
Re: В Лисаковске не закрыт спецконтейнер для сбора...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4110
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я свое мнение неоднократно высказывал по поводу всех этих шкафчиков "в подарок" и утилизации ртутьсодержащих ламп. То же, что рудненское колесо - только вид сбоку.
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