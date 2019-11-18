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≡ Сыграть с Энди Марреем. Где посмотреть и что нужно знать об историческом Кубке Дэвиса с Казахстаном		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сыграть с Энди Марреем. Где посмотреть и что нужно знать об историческом Кубке Дэвиса с Казахстаном
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37279
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.11.19 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мужская сборная Казахстана по теннису с 18 по 24 ноября выступит в финальном раунде Кубка Дэвиса, который пройдет в Мадриде на кортах стадиона La Caja Magica. Соперниками подопечных Диаса Доскараева в группе будут команды Голландии и Великобритании.
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§ alex_60
Re: Сыграть с Энди Марреем. Где посмотреть и что нужно знать об...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6000
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//в составе сборной Казахстана заявлены Александр Бублик (58-й номер в рейтинге ATP), Михаил Кукушкин (67), Дмитрий Попко (186), Александр Недовесов (188-й в парном рейтинге) и Андрей Голубев (168-й в парном рейтинге)///

хороший состав.
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