alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2734





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5991

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:08 Цитата: drakon:

в кормушку - класть...



а, а я то думал, зачем коровы.

птичек кормить считаешь.

нет, не буду заводить две коровы.

пшеном буду кормить.

пишут что птички коров не едят.